أرامكو تعلن تضاعف أرباحها بعد نتائج قوية في الربع الثاني والنصف الأول من 2021

2021/08/08 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، زيادة أرباحها إلى 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021، وهي تشكل 4 أضعاف ما جنته في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا بيان للشركة الأحد.

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