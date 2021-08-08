2021/08/08 | 17:01 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 8 أغسطس 2021 | 04:53 مساءً | عدد القراءات : 18

انخفاض باعداد الإصابات اليوم

انخفضت الاصابات بفايروس كورونا اليوم الى ٨ الف اصابة بعد ما سجلت وزارة الصحة في الايام الماضية ١٢ الف اصابة.





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