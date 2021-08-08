2021/08/08 | 17:01 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة توجه دعوة الى امانة بغداد بخصوص مناطق شمالي العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة توجه دعوة الى امانة بغداد بخصوص مناطق شمالي العاصمة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة توجه دعوة الى امانة بغداد بخصوص مناطق شمالي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).