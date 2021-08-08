اندلاع حريق داخل مدينة الامام الحسين (ع) الطبية في كربلاء (صور)

2021/08/08 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، باندلاع

حريق داخل مدينة الإمام الحُسين (ع)

الطبية في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حريقا اندلع داخل مدينة

الإمام الحُسين (ع) الطبية في "وحدة

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