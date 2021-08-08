غاز الجنوب: توتال ستضيف 600 مقمق إلى انتاج العراق من الغاز

2021/08/08 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مدير شركة غاز الجنوب، حمزة عبد الباقي، التعاقد مع شركة توتال لمعالجة الغاز في الحقول النفطية.

وقال عبد الباقي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن التعاقد مع شركة توتال العالمية، يتضمن استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي في حقول ارطواي وغرب القرنة 2 ومجنون واللحيس.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي أيضا، مشيرا إلى أن هذا العقد سيساهم في رفد شبكة الغاز ب500 مليون قدم مكعب قياسي لتوليد الطاقة الكهربائية والغاز السائل ومكثفات الغاز.

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