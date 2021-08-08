الخطوط الجوية العراقية: 143 الف شخص سافروا معا خلال تموز الماضي

2021/08/08 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، الاحد، تسجيلها زيادة في عدد الرحلات والمسافرين الذين تنقلوا على متن اسطولها الجوي خلال شهر تموز الماضي الى مختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، ان اجمالي الرحلات بلغ 996 رحلة نفذت في توقيتاتها المحددة على جدول رحلات الشركة في حين بلغ عدد المسافرين نحو 143,342 مسافر.

وتابعت الشركة في بيانها، "من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة متوقعة خلال الفترة القادمة في ظل ماتقدمه الشركة من خدمات مميزة وعروض الاسعار التنافسية اضافة الى افتتاح وتشغيل عدد اضافي من الخطوط لقطاعات جديدة"

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