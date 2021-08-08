2021/08/08 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المحكومان بالسجن 15 عاما في ما يعرف بقضية "الفتنة"، واستهداف أمن الأردن، الأحد، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.

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