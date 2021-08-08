2021/08/08 | 17:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخص يرتدي الزي العسكري يحاول حرق نفسه وسط العاصمة العراقية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخص يرتدي الزي العسكري يحاول حرق نفسه وسط العاصمة العراقية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخص يرتدي الزي العسكري يحاول حرق نفسه وسط العاصمة العراقية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).