2021/08/08 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلتا تغزو محافظة عراقية وصحتها تعرب عن أسفها لعدم إسعاف المصابين - عاجل

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