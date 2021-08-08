حبس وغرامة بحق مسؤول سابق في بابل

2021/08/08 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بصدور قرار حبس وغرامة بحق مسؤول سابق في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "محكمه نزاهة محافظة بابل أصدرت حكما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع فرض غرامة قدرها عشرة ملايين دينار على مدير حسابات المشاريع الاستثمارية لمحافظة بابل السابق".

وأوضح أن "هذا الحكم صدر لأسباب تتعلق بالفساد المالي".

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