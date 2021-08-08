وزير النفط يؤكد لوزير الثروات الطبيعية في الاقليم ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار وحسب النصوص الدستورية

2021/08/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رحب وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان واستعداد الوزارة للعمل على ازالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب مانص عليه الدستور.وقال وزير النفط خلال لقائه وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال حميد الاتروشي :" ان الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان ضرورة التعاطي بشفافية عاليةمع ادارة الثروة النفطية في عموم العراق ، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات ".وعبر عن امله في ان تسفر اللقاءات والحوارات مع الاقليم ، خصوصا بعد تسنم الوزير الاتروشي مهامه ، عن فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة بما يخدم الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والاقاليم .فيما اعرب الاتروشي عن امله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية ، والعمل معاً على فتح افاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمارالامثل للثروة الوطنية في جميع انحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية واقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي الى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام./ انتهى7

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