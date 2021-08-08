حريق في مستشفى الحسين التعليمي

2021/08/08 | 17:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطواقم الطبية سارعت لإخراج المرضى.

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