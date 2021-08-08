وزير النفط يشدد على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الإقليم

2021/08/08 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد وحل المشاكل العالقة مع الإقليم.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال حميد الاتروشي، ورحب وزير النفط بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان واستعداد وزارته للعمل على ازالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما نص عليه الدستور".وأضاف إسماعيل وفقا للبيان، أن "الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع ادارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات".وعبر عن "امله في أن تسفر اللقاءات والحوارات مع الاقليم وخصوصا بعد تسنم الوزير الاتروشي لمهامه على فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة وبما يخدم الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والاقاليم".من جانبه عبر وزير الثروات الطبيعية كمال الاتروشي عن "امله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معاً على فتح افاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الامثل للثروة الوطنية في جميع انحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية واقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي الى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام".وأشار الاتروشي إلى أنه "قد لمس خلال اللقاء مع وزير النفط والمسؤولين في الوزارة تعاوناً وتجاوباً كبيرين لبحث وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم، فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

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