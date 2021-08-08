مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في سبع محافظات

2021/08/08 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 14 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة في عدد من المحافظات.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان مفارزها ألقت القبض على 14 متهما في محافظات “البصرة- وذي قار – وواسط – والمثنى – وميسان – والأنبار – وصلاح الدين “.

واضافت انها “ضبطت بحوزتهم انواعا من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي”.

واشارت المديرية الى انه “تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين “28 و 32 ” مخدرات”.

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