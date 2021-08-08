وزير العمل: مسؤولية رعاية وحماية الطفل امانة يتشارك فيها الجميع

2021/08/08 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة، عادل الركابي، اليوم الاحد، ان مسؤولية رعاية وحماية الطفولة مسؤولية يتشارك فيها الجميع افرادا واسرا ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.وقال الوزير نيابة عن دولة رئيس الوزراء في كلمته بمناسبة يوم الطفل العراقي الذي اقامته هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة انقاذ الطفل العالمية الموافق […]

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