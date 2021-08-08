2021/08/08 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الأحد، أن تشهد حالة الطقس في

العراق انخفاضاً وارتفاعاً في درجات

الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وأشار عطية في منشور له على مواقع

التواصل الاجتماعي إلى استقرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصل إلى 50 مئوية.. العراق على موعد مع انخفاض وارتفاع بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصل إلى 50 مئوية.. العراق على موعد مع انخفاض وارتفاع بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).