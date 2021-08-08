لليوم الثاني.. العراق يسجل اقل من 10 الاف اصابة بكورونا

2021/08/08 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراق لليوم الثاني على التوالي

تسجيل اقل من 10 الاف اصابة بفيروس

كورونا خلال 24 ساعة، في الوقت الذي خفضت

وزارة الصحة من عدد الفحوصات المختبرية

المشخصة للاصابة بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الص

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