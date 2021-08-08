تفجير يستهدف خط نقل الطاقة الكهربائية في نينوى

2021/08/08 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (شرق الموصل- سد الموصل) جهد ٤٠٠ ك.ف، التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية، اليوم الاحد، إلى عمل تخريبي إرهابي ادى الى تفجير البرج المرقم (٢٣) نوع (XYB) برج عبور نهر دجلة وبارتفاع (٦٠) متر.وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان تلقى “النور نيوز” …

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