2021/08/08 | 18:05 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 أغسطس 2021 | 05:51 مساءً

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انتهاء لقاء قادة الكتل السياسية مع المفوضية بالتأكيد على اجراء الانتخابات بموعدها

كشفت مصادر اعلامية عن انتهاء قبل قليل لقاء قادة الكتل السياسية مع المفوضية بحضور رئيس الوزراء والنواب والقضاء الاعلى والامم المتحدة وكانت نتائج الاجتماع : ١.



تم تأكيد الالتزام بموعد ١٠ تشرين الاول لاجراء الانتخابات وعدم القبول بالتأجيل.



٢.



اعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة.



٣.



للحد من التزوير، سيتم اخذ بصمات المقترع بالبطاقة القديمة قصيرة الامد ثم تسحب منه بعد التصويت، ولا يمكن له التصويت بها لاكثر من مرة.



٤.



قادة الكتل والحاضرين اجمعوا على اهمية العمل على انجاح الانتخابات.



٥.



سيتم تزويد المرشح بعد يومين من اعلان نتائج الانتخابات بصور كاملة عن استمارات الاقتراع ويمكن له حساب اصواته بنفسه والتأكد منها.



٦.



تخفيف شروط المراقبين وبخاصة الشهادة الدراسية والقبول باي شهادة وليس فقط الاعدادية.

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