18 ميدالية للدول العربية ضمن أولمبياد طوكيو

2021/08/08 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فازت الدول العربية، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، على 18 ميدالية، توزعت بين الذهب، والفضة، والنحاس، حيث تصدرت قطر قائمة البلدان العربية، فيما احتلت سوريا المرتبة الأخيرة بحصولها على ميدالية واحدة.

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وتمكنت سوريا من تحقيق ميدالية أولمبية برونزية في طوكيو 2020، على يد الرباع، “معن أسعد”، عن فئة رجال فوق 109 كلغ، فيما تصدرت قطر قائمة البلدان العربية، لحصول رياضييها على ذهبيتين، وبرونزية.

وتلتها مصر بـ 6 ميداليات، ذهبية، وفضية، و4 برونزيات، فيما احتلت تونس المرتبة الثالثة بذهبية وفضية، أما المركز الرابع، فعاد إلى المغرب بذهبية سفيان البقالي.

وجاءت الأرْدُنّ في الصف الخامس بميداليتين، فضية، وبرونزية، ثم البحرين، والسعودية في المرتبة السادسة، بميدالية فضية، فيما احتلت سوريا، والكويت المركز السابع ببرونزية.

ولم يحصل فريق اللاجئين على أية ميدالية، والذي ضمت القائمة النهائية للفريق الأولمبي للاجئين، 29 رياضيًا ورياضية، قادمين من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيًا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأقيمت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو/تموز الفائت، ولغالية 8 أغسطس/آب 2021.

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