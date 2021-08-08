تصريح جديد من وزير التعليم حول آلية الدوام في العام الدراسي المقبل

2021/08/08 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب عن مناقشات مع وزارة الصحة بشأن آلية الدوام في الجامعات في العام الدراسي المقبل.وقال عبد الصاحب في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته الى محافظة ديالى حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "هناك نقاشات مستمرة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة بشأن آلية الدوام في العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "الوزارة تأمل في العودة الى الدوام الحضوري". وأضاف، أن "العودة الى الدوام الحضوري مرهونة بقرار اللجنة العليا وما يتعلق بالوضع الصحي"، معبراً عن تأييده للعودة للدوام الحضوري من اجل المعرفة والرصانة العملية".

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