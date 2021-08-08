2021/08/08 | 18:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح النائب محمد الكربولي، الاحد، نسبة الجمهور السني اجتماعيا، فيما طالب باجراء تعداد سكاني يذكر فيه الطائفة لبيان نسب المكونات.

وقال الكربولي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (8 اب 2021)، ان "نسبة الجمهور السني اجتماعيا يبلغ من 35- 40%، ومن لا يرضى بهذا الكلام فعليه ان يعمل تعداد سكاني وليكتب الطائفة سنة وشيعة فلا توجد لدينا مشكلة في هذا".

وأضاف، "وحتى الكورد فليكتبوا قومية كوردية سنية"، مشيرا إلى ان "نسبة 40% هي دون الكورد، ومعهم ترتفع النسبة إلى 55- 60%"، لافتا إلى انه "لا توجد دولة ليس لديها تعداد سكاني".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يحدد النسب: السنة أكثر من الشيعة.. ويطالب بتعداد طائفي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي يحدد النسب: السنة أكثر من الشيعة.. ويطالب بتعداد طائفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).