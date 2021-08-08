2021/08/08 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، القاء القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "العمليات مستمرة والنتائج إيجابية وقواتنا الأمنية تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، إذ القت القوات الأمنية القبض على 9 مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة، أثنان منهم تجارة وتعاطي المواد المخدرة وأخر مطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات الجنائي".

وبينت أن "القوة المنفذة للواجب، هي اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية".

وأضافت أن "القوة المنفذة للواجب صادرت بنادق كلاشنكوف عدد 15، ورشاشة متوسطة BKCعدد اثنين، واعتدة خفيفة، وأخرى متوسطة، ومواد مخدرة، وعجلات مظللة غير اصولية لا تحمل لوحات مرورية".

وأشارت إلى أنه "من جانب آخر القت القوة المرتبة من خلال السيطرات المشتركة القبض على 13 مطلوب بقضايا القتل، والشروع بالقتل، والسرقة، والمخدرات، وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة، واعتدة مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).