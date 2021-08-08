شرطة محافظة البصرة تعلن حصيلة عملياتها الامنية خلال الـ 48 ساعة الماضية

2021/08/08 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن الحصيلة الامنية لأفواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” الحصيلة الامنية لافواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية تضمنت القاء القبض على ٥٣ متهما مطلوبا قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، ابرزها ٧ …

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