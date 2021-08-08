متظاهرون يقطعون الطريق بين الاسكندرية في بابل وبغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء والماء

2021/08/08 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قطع متظاهرون غاضبون الطريق الرابط بين ناحية الاسكندريةفي بابل وبغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء والماء .وقال احد المتظاهرين :" ان السكان لجأوا الى شراء الماء والاستعانة بالصهاريج لسد احتياجاتهم".واضاف :" ان المشكلة مستمرة منذ اكثر من شهر ، ولم يستمع احد في الحكومة المحلية لمطالبنا "./ انتهى

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