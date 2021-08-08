موظفو دائرة تقاعد النجف يعلنون اضرابا عن الدوام

2021/08/08 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن موظفو دائرة التقاعد في النجف اضرابا عن الدوام الرسمي لمدة اسبوع، لعدم شمولهم بالحوافز الشهرية اسوة بموظفي وزارة المالية./انتهى

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