2021/08/08 | 18:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الاول لمحافظ ذي قار: افراز 8 آلاف قطعة أرض سكنية ستوزع قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الاول لمحافظ ذي قار: افراز 8 آلاف قطعة أرض سكنية ستوزع قريباً) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الاول لمحافظ ذي قار: افراز 8 آلاف قطعة أرض سكنية ستوزع قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).