2021/08/08 | 18:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تكشف عن مناقشات مع وزارة الصحة بشأن آلية الدوام في الجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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