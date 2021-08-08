وزير النفط العراقي يبحث حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان

2021/08/08 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد وحل المشاكل العالقة مع الإقليم.جاء ذلك خلال استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال حميد الأتروشي، …

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