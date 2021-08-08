وزارة الدفاع توجه نداءً ’إنسانياً’ إلى المواطنين بشأن المفقودين الكويتيين

2021/08/08 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة الدفاع العراقية، الاحد، نداءً انسانياً الى المواطنين للادلاء بأي معلومات عن رفاة (العراقيين- الكويتيين) ممن فقدوا في (حرب الخليج).

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وذكر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اب 2021)، ان "وزارة الدفاع تهيب الأخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة (العراقيين- الكويتيين) مِمن فقدوا في (حرب الخليج) أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها عبر الاتصال على الرقم أدناه:

(07901945476) التابع الى مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع

او من خلال الاتصال بالسفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (٠٧٨٠٢٦٠٤١٢٤)،

او السفارة الكويتية في أربيل عبر الرقم (٠٧٥١١٧٤٥٥٥٥)،

او السفارة الكويتية في البصرة عبر الرقم (٠٧٨٢٨٠٠٠٠٦٦)،

او من خلال ارقام البعثة الدولية للصليب الاحمر (٠٧٧٠٣١٥٧٤٤٤ ـــــ ٠٧٥٠٢١٢٠٢٤٥).

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