2021/08/08 | 18:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتفق مع محافظ البنك المركزي على إعادة تأهيل أبنية البنك في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتفق مع محافظ البنك المركزي على إعادة تأهيل أبنية البنك في نينوى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتفق مع محافظ البنك المركزي على إعادة تأهيل أبنية البنك في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).