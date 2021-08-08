تونس معيار إما الديمقراطية أو الإسلام السياسي في العالم العربي ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/08/08 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم حقوق المرأة كما جاءت في قوانين الراحل القائد السبسي التي لم يُصادق عليها البرلمان معيار صدق النهضة والرئيس قيس سعيد في ديمقراطية غير مُزيفه ؟؟تواجه حركة النهضة بقيادة رئيسها الغنوشي أسوأ أزمة تضع مستقبلها السياسي على المحك ..



الأمر الذي حث الحزب للتغاضي عن إنقساماتة ووقف محاولة سحب البساط ممن يريدون محاكمتة خوفا من إثبات تهم موجهة للحزب وحله.



وفي خطوة إستباقية قام الحزب في المطالبة بإست ......





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