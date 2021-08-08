قصص وحواديت من العالم القديم (02) - محمد زكريا توفيق

2021/08/08 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ليكورجوس، اسبرطة:لسنوات عديدة، كان يحكم اسبرطة ملك واحد.



بعد ذلك، صار يحكمها اثنان معا.



أحد هؤلاء الملوك ترك ولدين، بوليدكتيس وليكورجوس.



مات الأول، فأصبح ليكورجوس هو الملك المحتمل.



هنا عرضت أرملة أخيه وقد كانت حاملا، أن تسقط حملها إن وعدها ليكورجوس بالزواج منها.



لكن يزدري ليكورجوس الاقتراح غير المشرف، ويرغب في إنقاذ الطفل.



فطلب منها أن ترسله له فور ولادته، لكي يتخلص منه هو بنفسه.



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