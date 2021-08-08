قريبا.. كربلاء عاصمة العراق الزراعية

2021/08/08 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعدنا كثير النجاح الكبير في القطاع الزراعي في هذه المحافظة بطفرات نوعية في قطاع الحبوب والمحاصيل الخضرية والثروة الحيوانية.

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