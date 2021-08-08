2021/08/08 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قرب إصدار شهادة تطعيم دولية صعبة التزوير، يعمل بها داخل وخارج العراق.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة بصدد اصدار شهادة التطعيم الدولية، وستكون صعبة التزوير لكونها تحمل باركوود، وشكل الشهادة محط دراسة فإما أن تكون مثل ورقة الفحص أو أن تكون على شكل بطاقة، ونفضل أن تكون على شكل بطاقة باج حتى يسهل حملها، وسيعمل بها داخل وخارج العراق".وأضاف، أن "الوزارة بصدد مناقشة الجهات التي نفرض عليها هذه البطاقات التلقيحية، إذ ستحدد الفئات حسب الوضع الوبائي وستكون الفئات حسب نسبة الملقحين".وفي سياق آخر بين الحلفي أن "هناك اللجان التي تراقب أداء المختبرات الأهلية وسجلت العديد من المخالفات على بعضها واتخذت إجراءات بغلقها، وهذه اللجان مستمرة في مراقبه المختبرات".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في 9 من تموز الماضي، أن دوائرها على أقصى درجات التأهب لاستيعاب الزيادة الملحوظة بمصابي كورونا، مبينة أن التوجه سيكون على توفير لقاح فايزر، فيما أوصت بالالتزام في الاجراءات الوقائية واخذ اللقاح، من أجل انخفاض اعداد الاصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن تطور جديد يتعلق بشهادة التطعيم الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن تطور جديد يتعلق بشهادة التطعيم الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).