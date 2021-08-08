الصحة تكشف عن قرب إصدار شهادة تطعيم دولية صعبة التزوير

2021/08/08 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قرب إصدار شهادة تطعيم دولية صعبة التزوير، يعمل بها داخل وخارج العراق.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه […]

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