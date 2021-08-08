رئيس البرلمان يتفق مع محافظ البنك المركزي على ملفين بشان نينوى

2021/08/08 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، انه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في محافظة نينوى، اضافة الى إعادة التعامل مع شركات الصرافة المجازة قبل 2014 في المدن المحررة المدققة أمنياً أسوةً بالمحافظات الأخرى.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، “استمرار اجتماعات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الجهات المعنية لمتابعة مطالب أهالي نينوى أثناء زيارة سيادته المحافظة”، مبينا ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب”.

واضاف البيان، انه تم الاتفاق على “إعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في محافظة نينوى”، لافتا الى انه تم الاتفاق على “إعادة التعامل مع شركات الصرافة المجازة قبل 2014 في المدن المحررة المدققة أمنياً أسوةً بالمحافظات الأخرى”.

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