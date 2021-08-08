إنجازات الصين في أولمبياد طوكيو تفتح باب التوقعات لمنافسة شرسة في ألعاب بكين الشتوية

2021/08/08 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الصين طفرة كبيرة في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد الميداليات الذهبية بفارق ضئيل عن الولايات المتحدة، لتمهيد الساحة العالمية لمنافسة شرسة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.بينما لا تزال هناك العديد من التحديات العالقة..المزيد في تقرير CNN.

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