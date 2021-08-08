2021/08/08 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد .

وأقفلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان، في بغداد على 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وسجل سعر صرف الدولار في اسواق بغداد صباح هذا اليوم147900 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل ارتفاعا امام الدينار مع اغلاق البورصة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل ارتفاعا امام الدينار مع اغلاق البورصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).