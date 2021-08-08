الاقامة تعلن تسفير 127 شخصا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم القانون

2021/08/08 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الاقامة في بغداد، اليوم الاحد، عن تسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكاتها قامت خلال المدة من (٢٠٢١/٨/١ ولغاية ٢٠٢١/٨/٨) بتسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية”.واضافت …

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