2021/08/08 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع رئيس هيئة النزاهة متابعة وتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى المركز الخبري الوطني.

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