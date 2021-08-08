الدفاع النيابية تعلق على تصريح شمخاني بخصوص اخراج القوات الاميركية من العراق

2021/08/08 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، ان هناك تدخلا خارجيا في الشأن العراقي، مبينة ان الظروف الراهنة لن تؤدي إلى اجراء انتخابات بالشكل الذي نرغب به،

وقال عضو اللجنة، ناصر يوسف، في تصريح لـNRTاليوم، (8 اب 2021)، ردا على سؤال حول حديث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بضرورة اخراج القوات الاميركية من العراق واجراء الانتخابات في موعدها المحدد، اجاب بان "هذا السؤال يتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وان التدخلات في العراق ليست بجديدة".

وأوضح يوسف، انه "نظرا للظروف الراهنة فلن تحصل انتخابات بالشكل الذي نرغب به".

ولفت إلى ان "استهداف ابراج الكهرباء هدفه ارباك الوضع حيث توجد مجاميع من مصلحتها زعزعة الاستقرار في البلاد".

وكان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أشاد امس السبت، بالدور الذي يقوم به الحشد الشعبي في أمن العراق، مشددا على "ضرورة حفاظ الحشد على قوته وتعزيزها"، داعيا إلى تنفيذ قرار طرد القوات الأجنبية من العراق.

وأضاف شمخاني خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن "وحدة وتضامن الشعب العراقي والحكومة والقوات المسلحة سيضمنان الأمن الدائم للبلاد"، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية.

وحول مصادقة البرلمان العراقي في يناير الماضي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية، أشار شمخاني إلى أن "التنفيذ السليم والكامل لهذا التشريع لن يؤدي فقط إلى تقليل التوترات الأمنية وحتى السياسية في العراق بشكل كبير، ولكنه سيكون أيضا خطوة كبيرة نحو إرساء مزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة".

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة أعلنت في يوليو الماضي أنها ستنهي بحلول نهاية العام الجاري "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع بغداد.

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