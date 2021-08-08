2021/08/08 | 19:39 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 أغسطس 2021 | 07:22 مساءً

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الكاظمي والزرفي يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مكتبه، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، و بحث معه عددا من القضايا.



واكد الجانبان اهمية أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة.



وشهد اللقاء أيضاً بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها

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