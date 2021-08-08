"أولمبياد الخيام".. أطفال يتنافسون في شمال غرب سوريا

2021/08/08 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مسافة آلاف الكيلومترات من طوكيو، يتنافس أكثر من 100 طفل سوري للفوز بميداليات ألعابهم الأولمبية الخاصة داخل مخيمات للاجئين في شمال غرب سوريا، فيتبارون برمي الرمح ويجتازون الحواجز العالية ويعدون في سباقاتهم القصيرة إلى جانب الخيام.

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