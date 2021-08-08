مقتل وإصابة شقيقين بنزاع عشائري في ميسان

2021/08/08 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع لا يزال متشنجا بين الطرفين وربما تعاود الاشتباكات تجددها مرة اخرى.

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