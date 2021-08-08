الحلبوسي يعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة النزاهة لتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى

2021/08/08 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس هيئة النزاهة لتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم في الهيئة".وأضاف، أن "الاجتماع جاء لمتابعة وتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وتحسين عمل المديرية".

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