رئيس البرلمان يتفق مع رئيس هيئة النزاهة على متابعة وتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى

2021/08/08 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، انه تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة على متابعة وتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وتحسين عمل المديرية.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعقد اجتماعا مع رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم في الهيئة”.

واضاف البيان، انه تم الاتفاق على “متابعة وتقييم أداء مديرية تحقيق نينوى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وتحسين عمل المديرية”.

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