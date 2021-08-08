الكاظمي والزرفي يؤكدان على دعم مفوضية الانتخابات لتأمين الاقتراع

2021/08/08 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، والنائب عدنان الزرفي، أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال مكتب الكاظمي في بيان صحفي، إن “الأخير، استقبل في مكتبه، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، لبحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة”.

وشهد اللقاء أيضاً، وفق البيان، “التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها”.

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