الواقع بين الماضى والمستقبل فى عصر العولمة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/08/08 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد جزء كبير من أمور الحياة التى نعيشها خاصة فى منطقة الشرق الأوسط يرتبط كثيرا بالماضى خاصة فى أمور الدين والعادات والتقاليد ، بل إن مفاهيم المستقبل نفسه مرتبطة بأمور الماضى ، لإن المستقبل البعيد يعتمد كثيرا على الدين الذى يحيل أمور الحياة إلى المستقبل البعيد بعد الموت سواءً فى الجنة أو فى النار والعالم الغيبى ، مما يجعل الكثير من أعمال الواقع اليومية والحياتية ترتبط بذلك المستقبل الذى حدده الماضى ، ف ......





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