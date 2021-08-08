وهم الدعم الغربي للتحوّل الديمقراطي - حسن مدن

2021/08/08 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا دليل على أن الغرب يقف مع القوى الوطنية العصرية العربية التي تريد محاكاة نموذجه الديمقراطي وتناضل من أجل قيام المجتمع المدني، إنه يقف فقط مع مصالحه، ولا يجد ضيراً في التعامل مع التيارات الأصولية إذا رأى أن مصالحه يمكن ضمانها بترتيب العلاقات مع تلك التيارات .فمن واقع تجارب عربية نجد أن الغرب لم يقم بما يستحق الذكر في مجال تشجيع القوى الوطنية ذات النزوع الحداثي لبناء هياكل قادرة على تحقيق متطل ......





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